В Росси пожелали Тайсону 'уничтожить это недоразумение'

Российский промоутер Владимир Хрюнов жестко высказался о предстоящем возвращении на ринг в официальном поединке легендарного Майка Тайсона (50-6-0-2, 44 КО). Представитель РФ пожелал американскому супертяжу уничтожить YouTube-блогера Джейка Пола (10-1, 7 КО).

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Об этом Хрюнов заявил в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт". По словам бывшего промоутера Александра Поветкина, Железный Майк должен поставить на место своего 27-летнего соперника, который превращает бокс в цирк и зарабатывает при этом космические деньги.

"Я хочу, чтобы бой поставил точку во всей этой истории. Хочется, чтобы Майк не пощечину дал, а уничтожил это недоразумение! И закончились все данные истории. Желаю Полу попасть в больницу. В случае другого исхода, на величии Майка Тайсона это никак не скажется. Само по себе, что в 58 лет он принял такой вызов! Посмотрите вокруг, в каком состоянии здоровья его ровесники. Здесь вышел такой монстр! Изменил образ жизни. Привел в порядок тело и, надеюсь, душу. И кинулся вперед", – сказал Хрюнов.

Напомним, поединок Майка и Джейка состоится в Арлингтоне в пятницу, 15 ноября. OBOZ.UA рассказывал, во сколько начало боя Тайсон – Пол и где смотреть в Украине прямой эфир противостояния.

Как сообщал OBOZ.UA, Майк Тайсон сделал свой прогноз на реванш Александра Усика (22-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО), выразив надежду на победу британца.

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