Во сколько бокс Тайсон – Пол: время начала боя

Прославленный американский боксер Майк Тайсон (50-6-0-2, 44 КО) возвращается на профессиональный ринг в официальном поединке впервые за 19 лет. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе сразится с известным американским YouTube-блогером Джейком Полом (10-1, 7 КО), который младше оппонента на 31 год.

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Оба спортсмена решили выйти друг против друга, чтобы подарить шоу болельщикам и заработать солидные гонорары.

КОГДА БОЙ МАЙК ТАЙСОН – ДЖЕЙК ПОЛ

Грандиозный вечер бокса состоится на арене AT&T Stadium в американском Арлингтоне в присутствии 80 тысяч зрителей. Изначально поединок планировалось провести 20 июля, но он был перенесен из-за проблем Тайсона со здоровьем. Новой датой определили пятницу, 15 ноября.

ВО СКОЛЬКО МАЙК ТАЙСОН – ДЖЕЙК ПОЛ

Главное событие шоу рассчитано на восемь раундов по две минуты каждый. Результат будет занесен в статистику боксеров. Время начала боя Тайсон – Пол назначено на 6:00 субботы, 16 ноября, по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАЙК ТАЙСОН – ДЖЕЙК ПОЛ

Прямой эфир из США организовывает видеоплатформа Netflix, где трансляция боя состоится легально. Стоимость просмотра боя в Украине – от 5 евро или 225 гривен.

ГОНОРАРЫ БОЯ МАЙК ТАЙСОН – ДЖЕЙК ПОЛ

Соперники получат фантастические деньги. Призовые Тайсона гарантированно составят 20 миллионов долларов. Полу обещана сумма в два раза больше.

Как сообщал OBOZ.UA, Майк Тайсон сделал свой прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри, выразив надежду на победу британца.

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