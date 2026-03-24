В РФ заявили, что международная федерация потребовала от россиян "выразить солидарность народу Украины"

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
225
Международная автомобильная федерация (FIA) ужесточила требования к российским спортсменам для допуска к соревнованиям под эгидой организации. Теперь представители страны-агрессора должны не только осудить войну, но и якобы "проявить солидарность народу Украины".

Об этом в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" заявил автогонщик Сергей Карякин. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина цинично и лицемерно назвал неприемлемой критику преступной войны, что не дает ему возможность выступать на Кубка мира.

"В этом году добавился пункт, по которому гонщик должен выразить "солидарность народу Украины". Помимо этого, остаются и другие пункты – про высказывание несогласия с политикой государства, осуждение СВО (так в РФ позорно называют развязанную войну против нашей страны – ред.). Подобное неприемлемо, поэтому участие в Кубке мира для меня закрыто", – сказал Карякин.

Недавно кремлевский диктатор Владимир Путин стал настоящим посмешищем в сети после того, как пожаловался на "фокусы" Международного олимпийского комитета, который якобы политизирует спорт и использует двойные стандарты в отношении россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка Светлана Журова в патриотичном угаре рассказала об ужасах жизни и нищете в Европе.

