'Опять надули!' Путина выставили посмешищем в сети после нытья о 'фокусах МОК'

Кремлевский диктатор Владимир Путин в очередной раз нелепо потребовал от Международного олимпийского комитета (МОК) не политизировать спорт. Главарь российского террористического государства раскритиковал организацию за то, что она "усугубляет конфликты", став настоящим посмешищем в сети.

"У нас в советское время был такой фокусник, если мне память не изменяет, Амаяк Акопян. Он показывал такие фокусы, которым все удивлялись и восхищались. Очень хотелось бы, чтобы в связи со сменой команды, МОК перестал заниматься фокусами, перестал бы использовать международный спорт в качестве инструмента политической борьбы. МОК должен прийти к тому, о чем говорил основатель современного олимпизма Пьер де Кубертен. Чтобы спорт объединял людей, объединял мир, способствовал разрешению конфликтов, а не усугублял бы эти конфликты. Будем надеяться, что так оно и будет в ближайшее время", – сказал Путин пропагандистам.

Читатели портала Sports.ru не прошли мимо этого высказывания Путина. Они особо высмеяли упоминание Акопяна, а также отметили, что диктатор живет в своем выдуманном мире.

"Опять Васильича надули, да что ж такое!", "То ли дело наши фокусы с пробирками!", "Господин президент, Ваш фокус с 2022 пожинаем", "Наверное, нормально жить в своей придуманной реальности", "Получается, Акопяну присвоят иноагента? У него фокусы такие же как у МОК", "Он над нами издевался", – пишут в комментариях.

