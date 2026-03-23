Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова повторила нелепые нарративы российской пропаганды об ужас жизни в западных странах. Депутатка Государственной думы назвала европейцев нищими из-за того, что им приходится много платить за жилищно-комунальные услуги.

Об этом Журова заявила в комментарии порталу Sport24. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина вспомнила свое недолго пребывание в Нидерландах, где она якобы не могла заработать и после чего отказалась от отъезда из страны-агрессорки в Европу.

"Я семь месяцев жила и выступала в Нидерландах. Чуть пожила там, и у меня навсегда отбило всю охоту там жить. Категорически нет! Там сумасшедшая цена на ЖКХ. Моя зарплата каждый месяц полностью уходила на это. Думала, что поеду денежки заработать, а оказалось, что ничего там не заработала вообще. Подумала: "Боже мой, как они здесь живут?" У меня никогда не было желания переезжать за границу", – лицемерно сказала Журова.

Ранее эта россиянка эпично прогнулась перед главарем Кремля, назвав Путина "самым демократичным президентом".

