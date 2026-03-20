В прямой эфир попал необычный поступок Магучих на чемпионате мира. Видео

Чемпионка мира-2026 по легкой атлетике в помещении Ярослава Магучих стала главной звездой турнира, выиграв первенство планеты в Торуни. Наша соотечественница стала единственной спортсменкой, которая взяла высоту в 201 сантиметр, а при этом сразу три участницы соревнований разделили "серебро".

По традиции внимание к Магучих было приковано не только во время ее выходов в сектор. Камера пристально следила за украинкой и во время перерывов, который он, разумеется, проводила в образе "спящей красавице".

В одном из эпизодов в эфир попал ритуал нашей соотечественницы. Магучих, закрыв глаза, совершала движения пальцами, явная просчитывая скорость и длину разбега для прыжка. Этот момент привлек режиссера трансляции, который позволил болельщикам понаблюдать за подготовкой легкоатлетки из Днепра к попытке.

Напомним, вместе с Ярославой на подиуме чемпионата мира в Торуни оказалась еще одна украинка – Юлия Левченко. 28-летняя атлетка взяла свою первую медаль на первенствах планеты за последние девять лет. После своего выступления спортсменка из Бахмута поделилась своими эмоциями.

