В Париже стартовали Олимпийские игры-2024. Яркие фото церемонии открытия

В столице Франции Париже в пятницу, 26 июля, были официально открыты XXXIII летние Олимпийские игры. Главное спортивное событие нынешнего года собрали почти 11 тысяч спортсменов из более чем 200 стран мира.

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По традиции ОИ стартовали с грандиозной церемонии открытия. Причем впервые в истории она состоялась не на стадионе – организаторы из Международного олимпийского комитета (МОК) и хозяева французы решили вынести шоу на речку Сена.

Кроме того, впервые церемонию открывал парад спортсменов. Если раньше атлеты появлялись на аренах ближе к завершению мероприятия, то теперь они появились в начале. Делегации появились перед зрителями на лодках. Украинцы вышли на Сену 193-ми, а флаг страны несли теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук.

Режиссером открытия ОИ стал Тома Жолли. Именно он написал сценарий грандиозного шоу, которое сочетало в себе Францию прошлого и настоящего. Была показана контрастность культуры страны-хозяйки и собраны воедино все части, которые формируют разнообразную культурную идентичность Франции.

Вашему вниманию яркие фото церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Как сообщал OBOZ.UA, знаменосец сборной Украины на открытии ОИ Михаил Романчук рассказал, почему отказался от соревнований на Сене.

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