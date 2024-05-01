В Париже протестующие сожгли 'олимпийские кольца'. Видео

В столице Франции демонстранты, протестующие против проведения Олимпиады-2024 и пропалестинские активисты сожгли сделанные из картона олимпийские кольца. Изначально манифестация была приурочена 1 мая в честь Дня труда, но затем она переросла в массовые протесты.

Отметим, что беспорядки прошли не только в Париже. В Нанте и Лионе митингующие пытались атаковать административные здания.

Полиция провела массовые задержания. В Сент-Этьене забросали яйцами депутата Европарламента.

Напомним, Олимпийские игры-2024 пройдут во французском Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Спортсмены сборной России по плаванию не выступят на Олимпийских играх 2024 года. А главный тренер команды Сергей Чепик назвал ОИ турниром "стран НАТО и их приспешников". Представители сборной России по фехтованию также не будут участвовать в Олимпийских играх 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, лидеры Франции и Великобритании Эммануэль Макрон и Риши Сунак согласились активизировать усилия, направленные на приближение поражения России. Кроме того, договорились координировать усиление военной поддержки Украины.

Также Макрон заявил: если США не выделят новое финансирование Украине, то Европе нужно будет "мобилизоваться" для поддержки страны. Европейскому Союзу, вероятно, придется предоставить Киеву более 50 млрд евро, утвержденных по программе Ukraine Facility.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!