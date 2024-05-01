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В Париже протестующие сожгли "олимпийские кольца". Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
771
В Париже протестующие сожгли 'олимпийские кольца'. Видео

В столице Франции демонстранты, протестующие против проведения Олимпиады-2024 и пропалестинские активисты сожгли сделанные из картона олимпийские кольца. Изначально манифестация была приурочена 1 мая в честь Дня труда, но затем она переросла в массовые протесты.

Отметим, что беспорядки прошли не только в Париже. В Нанте и Лионе митингующие пытались атаковать административные здания.

В Париже протестующие сожгли "олимпийские кольца". Видео

Полиция провела массовые задержания. В Сент-Этьене забросали яйцами депутата Европарламента.

В Париже протестующие сожгли "олимпийские кольца". Видео

Напомним, Олимпийские игры-2024 пройдут во французском Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Спортсмены сборной России по плаванию не выступят на Олимпийских играх 2024 года. А главный тренер команды Сергей Чепик назвал ОИ турниром "стран НАТО и их приспешников". Представители сборной России по фехтованию также не будут участвовать в Олимпийских играх 2024 года.

В Париже протестующие сожгли "олимпийские кольца". Видео

Как сообщал OBOZ.UA, лидеры Франции и Великобритании Эммануэль Макрон и Риши Сунак согласились активизировать усилия, направленные на приближение поражения России. Кроме того, договорились координировать усиление военной поддержки Украины.

В Париже протестующие сожгли "олимпийские кольца". Видео

Также Макрон заявил: если США не выделят новое финансирование Украине, то Европе нужно будет "мобилизоваться" для поддержки страны. Европейскому Союзу, вероятно, придется предоставить Киеву более 50 млрд евро, утвержденных по программе Ukraine Facility.

В Париже протестующие сожгли "олимпийские кольца". Видео

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