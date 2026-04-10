В овертайме определился последний полуфиналист сезона Суперлиги GGBET

В Ивано-Франковске состоялся третий матч четвертьфинальной серии Суперлиги GGBET между "Прикарпатьем-Говерлой" и "Ривне-ОШВСМ". В двух предыдущих матчах команды обменялись гостевыми победами, поэтому вопрос выхода в следующий раунд пришлось решать в третьем матче.

"Ривне" решило продолжить заданную тенденцию и в отчетном матче: эту игру подопечные Дениса Спиридонова начали с двух подряд трехочковых от Тимощука и Джейкобса. За первые две с половиной минуты гости смогли организовать себе преимущество в 8 очков, что стало определенной неожиданностью для хозяев. Остальное игровое время первой четверти "Прикарпатье-Говерла" пыталась сократить отставание, но приблизиться к сопернику ближе, чем на три очка так и не смогла. Следовательно, на первый перерыв в матче команды отправились при счете 27:19 в пользу баскетбольного клуба "Ривне".

Во второй десятиминутке ривненчане начали постепенно увеличивать свое преимущество. От отрыва в 8 очков в начале четверти постепенно разница увеличилась до 12-14 баллов. При счете 24:38 Виктор Бугра был вынужден брать тайм-аут. Впрочем, после паузы франковцы не только не смогли приблизиться к сопернику, но и отпустили его до опасной разницы в 17 очков – 47:30 перед большим перерывом.

Третья четверть стала наименее результативной в матче: на двоих команды за 10 минут накидали лишь 22 очка, однако "Прикарпатье-Говерла" несколько перевесила ривненчан – 14:8 и как следствие, -11 очков перед решающим игровым отрезком. Заключительный отрезок хозяева начали с рывка 7-2, чем отправили гостей на тайм-аут. "Ривне" пыталось держать свой отрыв, но у "Прикарпатье-Говерлы" разыгрались Рид и Браун. В конце концов, за почти две минуты до конца основного времени счет стал равным – 65:65. В эмоциональных качелях ни одной из команд не удалось склонить чашу весов в свою пользу. Лучший шанс для этого имел Дюпри, но за 12 секунд до финальной сирены не смог реализовать свой бросок.

В овертайме "Прикарпатье-Говерла" удачно атаковала корзину соперника с дальней дистанции, но у "Ривне" лидерские качества проявил Джейлен Дюпри, который в овертайме набрал все 9 командных очков и принес победу ривненчанам – 77:76. Теперь подопечные Дениса Спиридонова в полуфинальной серии сыграют с "Днепром".

Суперлига. Плей-офф. 1/4 финала

Ивано-Франковск. Манеж КВФ

"Прикарпатье-Говерла" – "Ривне-ОШВСМ" 76:77 ОТ (19:27, 11:20, 14:8, 24:13, 8:9)

