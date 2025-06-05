В НХЛ пожаловались на то, что 'военный конфликт обостряется' и мешает возвращению России

Национальная хоккейная лига (НХЛ) подтвердило, что сборная России не сыграет на Олимпийских играх 2026 года в итальянском Милане. В организации также цинично признали, что надеялись на скорейшее окончание войны в Украине ради возвращения спортсменов из страны-агрессора в международные турниры.

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Об этом заявил исполнительный директор ассоциации игроков НХЛ Марти Уолш, комментируя решения Международного олимпийского комитета (МОК) по участию РФ в ОИ, пишет официальный сайт лиги. Он также нелепо вступился за российских хоккеистов из НХЛ, отметив, что они не ответственны за политику своей страны.

"Они мало что могут сделать с тем, что происходит в Украине и в России. Они хотят играть с лучшими. Мы слышим это постоянно, они хотят играть в лучших турнирах с участием лучших команд. Мы надеялись, что к моменту Олимпиады военный конфликт остановится там, где он сейчас есть. Но, кажется, что он обостряется, а не деэскалируется, так что посмотрим, что будет в будущем. На данный момент мы не ожидаем участия России в Олимпиаде-2026", – сказал Уолш.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов набросился с оскорблениями на Международную федерацию хоккея (IIHF) после недопуска сборной России на Олимпиаду-2026.

Как сообщал OBOZ.UA, результаты чемпионата мира по хоккею 2025 года привели к абсурду, когда отстраненная России возглавила рейтинг IIHF.

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