В международной федерации по виду хоккея случился бунт из-за России

В международной федерации хоккея с мячом (бенди) разгорелся серьезный конфликт из-за вопроса возвращения России на международную арену. Глава организации, шведский функционер Хенрик Нильссон, объявил об отставке в знак протеста против курса руководства федерации.

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Нильссон сообщил, что покидает пост президента Международной федерации бенди (FIB) немедленно. По его словам, причиной стали разногласия по поводу позиции организации в отношении стран, отстраненных после начала полномасштабной войны России против Украины.

В своем заявлении швед отметил, что больше не может оставаться частью руководства федерации из-за взглядов большинства членов исполнительного комитета. Речь идет о работе по возвращению сборных России, Беларуси и Казахстана к участию в международных турнирах. Для этого в FIB даже была создана специальная интеграционная комиссия.

"Я не могу говорить, что горжусь тем, что являюсь президентом FIB, когда организация движется в этом направлении", – подчеркнул Нильссон в интервью Expressen.

По его словам, представители федерации посещают Россию и обсуждают перспективы развития хоккея с мячом, несмотря на продолжающуюся войну в Украине. Он раскритиковал подход, при котором спортивные вопросы ставятся выше общей международной ситуации.

Особое возмущение у Нильссона вызвала ситуация со сборной Украины, которая из-за войны не смогла выступить на чемпионате мира в дивизионе B в оптимальном составе. Он назвал происходящее "макабрическим" и заявил, что федерация движется в неправильном направлении.

Ситуация грозит перерасти в крупный кризис. Чемпионаты мира по хоккею с мячом традиционно принимают страны Северной Европы, однако Швеция, Норвегия и Финляндия отказались проводить турниры с участием России, Беларуси и Казахстана. В результате дальнейшее проведение международных соревнований остается под вопросом.

Нильссон возглавил Международную федерацию бенди летом 2024 года, однако спустя два года решил уйти с должности, не согласившись с политикой организации по вопросу возвращения российских спортсменов.

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