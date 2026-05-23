Международная федерация по бенди (хоккей с мячом) FIB приостановила проведение чемпионатов мира среди мужских и женских сборных в сезоне-2026/27. Инициаторами решения стали Швеция, Финляндия и Норвегия, которые предложили проводить турнир раз в два года.

FIB сообщила, что решение принято с учетом текущих условий участия команд, финансовых вопросов и организации соревнований. Последний чемпионат мира прошел в январе 2026 года в финском Пори, где сборная Швеции завоевала "золото" как у мужчин, так и у женщин.

Во время турнира в Пори федерации Швеции, Финляндии и Норвегии направили совместное предложение о переходе на двухлетний цикл проведения мирового первенства. Международная федерация поддержала эту инициативу.

Генеральный секретарь Шведской федерации бенди Даниэль Андерссон заявил, что нынешняя ситуация требует другого формата международного календаря.

"В текущих условиях, когда ни Россия, ни Беларусь не участвуют, мы видим необходимость в более устойчивой международной системе для национальных команд. Сейчас мы продолжаем работу над тем, как будет выглядеть следующий сезон сборных, и позже предоставим дополнительную информацию", – цитирует Андерссона сайт Шведской федерации бенди.

При этом российские пропагандистские медиа подали отсутствие сборной РФ как главную и фактически единственную причину отмены чемпионата мира, хотя в заявлении FIB отдельно упоминались также финансовые и организационные факторы.

Чемпионат мира по хоккею с мячом 2026 года успешно прошел в январе этого года. Победителем турнира в 15-й раз в своей истории стала сборная Швеции. Самыми титулованными командами ЧМ по хоккею с мячом являются сборные России и СССР.

Советская сборная принимала участие в 17 чемпионатах мира, неизменно завоевывая медали (14 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую). Мужская сборная России выигрывала чемпионат мира по хоккею с мячом 12 раз. Шведы становились победителями 15 раз.

