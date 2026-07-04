В матче с разгромом определился первый четвертьфиналист ЧМ-2026. Видео

Сборная Марокко по футболу уверенно вышло в четвертьфинал чемпионата мира 2026 года, обыграв команду Канады со счетом 3:0. Африканская команда забила в Хьюстоне все мячи во втором тайме и не позволила сопернику реализовать свои моменты.

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С первых минут активнее выглядела Канада. Уже на шестой минуте Хонатан Дэвид опасно пробил с лёта, однако вратарь марокканцев Боно выручил свою команду. Вскоре хороший шанс упустил Танитолува Олувасейи, чей удар низом также парировал голкипер.

Марокко постепенно выровняло игру и ответило своими моментами. На 29-й минуте Суфиан Рахими пробивал в левый угол, но канадский вратарь спас ворота. Дополнительной проблемой для африканской сборной стала вынужденная замена Исмаэля Сайбари, который из-за повреждения покинул поле уже на 22-й минуте.

Первый тайм прошел в напряженной борьбе с большим количеством фолов и предупреждений. Желтые карточки получили Редуан Халхал, Ашраф Хакими, Аззедин Оунахи и Билал Эль-Ханнусс у Марокко, а также Ричи Ларейя и Хонатан Дэвид у Канады. Несмотря на несколько перспективных атак с обеих сторон, команды ушли на перерыв без голов.

Ключевой эпизод произошел вскоре после начала второго тайма. На 50-й минуте Ашраф Хакими выполнил передачу на Аззедина Оунахи, который ударом с угла штрафной отправил мяч в нижний угол ворот и вывел Марокко вперед.

После пропущенного мяча канадцы попытались прибавить. Команда Джесси Марша чаще владела мячом, заработала несколько стандартов и угловых, однако надежная игра обороны Марокко и уверенные действия Боно не позволили восстановить равновесие.

Наиболее опасный момент Канада создала на 79-й минуте. Тайон Бьюкенен нанес сильный удар из выгодной позиции, но Боно вновь спас свою команду. Спустя несколько минут марокканцы фактически сняли вопросы о победителе. На 82-й минуте Брахим Диас вывел Оунахи на ударную позицию в штрафной, и полузащитник оформил дубль точным ударом в верхний угол.

В концовке Марокко было ближе к третьему голу, чем Канада к сокращению отставания. На 85-й минуте Рахими после навеса пробил головой в перекладину. Канадцы продолжали атаковать до финального свистка, но изменить ход встречи не смогли.

Вместо этого увлекшись атаками североамериканцы на последней секунде пропустили третий мяч

Марокко в четвертьфинале сыграет с победителем пары Франция – Парагвай.

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