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В матче Франция – Марокко остановлен абсолютный рекорд чемпионатов мира по футболу

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
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Мбаппе установил несколько рекордов
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе запомнился несколькими невероятными достижениями в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу 2026 года с Марокко. Форвард мадридского "Реала" отметился незабитым пенальти, результативной передачей и голом, который стал решающим в игре.

Аналитическая компания Opta на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, подсчитала, что Мбаппе установил абсолютный рекорд чемпионатов мира по футболу, забив восьмой победный мяч на первенствах. Француз стал первым в истории игроком, которому покорилось такое достижение.

Килиан Мбаппе.
Франция обыграла Марокко.

Кроме того, капитан "галльских петухов" на втором мундиале подряд забил восемь голов. Также Мбаппе повторил рекорд легендарного Герда Мюллера, поучаствовав в 11 забитых мячах на одном чемпионате. Немецкий форвард отметился таким же результатом на ЧМ-70.

Всего в активе французского бомбардира 20 голов на чемпионатах мира. Он на один точный удар отстает от легендарного Лионеля Месси. Аргентинец вместе со своей сборной в ночь на 12 июля проведет четвертьфинал первенства-2026, а соперником станет швейцарская команда.

Футболисты сборной Франции празднуют победу.
Мбаппе в матче с Марокко.

Как сообщал OBOZ.UA, форварду сборной Франции Килиану Мбаппе пригрозили экстрадицией из Парагвая после матча чемпионата мира-2026.

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