В матче Франция – Марокко остановлен абсолютный рекорд чемпионатов мира по футболу

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе запомнился несколькими невероятными достижениями в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу 2026 года с Марокко. Форвард мадридского "Реала" отметился незабитым пенальти, результативной передачей и голом, который стал решающим в игре.

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Аналитическая компания Opta на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, подсчитала, что Мбаппе установил абсолютный рекорд чемпионатов мира по футболу, забив восьмой победный мяч на первенствах. Француз стал первым в истории игроком, которому покорилось такое достижение.

Кроме того, капитан "галльских петухов" на втором мундиале подряд забил восемь голов. Также Мбаппе повторил рекорд легендарного Герда Мюллера, поучаствовав в 11 забитых мячах на одном чемпионате. Немецкий форвард отметился таким же результатом на ЧМ-70.

Всего в активе французского бомбардира 20 голов на чемпионатах мира. Он на один точный удар отстает от легендарного Лионеля Месси. Аргентинец вместе со своей сборной в ночь на 12 июля проведет четвертьфинал первенства-2026, а соперником станет швейцарская команда.

Как сообщал OBOZ.UA, форварду сборной Франции Килиану Мбаппе пригрозили экстрадицией из Парагвая после матча чемпионата мира-2026.

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