В Лиге чемпионов установлен исторический рекорд. Видео

Нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим 10 голов. Испанец превзошел предыдущий рекорд Килиана Мбаппе, установленный в 2017 году (18 лет и 350 дней).

Ответная встреча 1/8 финала против "Ньюкасла" прошла на "Камп Ноу" и завершилась со счетом 7:2. Команды еще до перерыва обменялись голами, после чего Ямаль забил с точки и вывел хозяев вперед 3:2. Этот мяч стал для него десятым в Лиге чемпионов.

Футболист достиг отметки в возрасте 18 лет и 248 дней.

В сезоне-2024/25 Ямаль отметился пятью голами, столько же он добавил в текущем розыгрыше. Также сообщается, что игрок стал самым молодым автором голов в двух подряд матчах плей-офф турнира.

На аналогичном этапе карьеры Лионель Месси и Криштиану Роналду имели значительно более скромные показатели. Месси к 18 годам забил один мяч в турнире, тогда как Роналду впервые отличился лишь в 22 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!