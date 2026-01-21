В Латвии придумали, как бороться с Россией и Беларусью на Олимпиаде-2026

Латвийский медиахолдинг TV3 Group решил игнорировать участие российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде-2026, даже если те выступят в нейтральном статусе. Речь идет о сознательной редакционной политике, которая будет действовать как во время Игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо, так и на других международных соревнованиях.

Как сообщил директор спортивных программ платформы Go3 Томс Цирценис, каналы TV3 Group принципиально не будут акцентировать внимание на стартах спортсменов из стран-агрессоров, даже если формально они допущены под нейтральным флагом. По его словам, такая позиция выбрана осознанно еще с первых дней полномасштабной войны и, по мнению медиахолдинга, является честной по отношению к зрителям.

"TV3 Group сознательно решила не выделять выступления нейтральных спортсменов в своем контенте, поскольку с первого дня войны мы выступаем против российской агрессии и считаем такую позицию справедливой по отношению к нашим зрителям. Это редакционное решение, а не техническая случайность, поэтому такие моменты используются для запланированных рекламных пауз", — заявил Цирценис.

В качестве примера он привел недавний чемпионат Европы по санному спорту, который транслировался на канале TV6. Во время заездов с участием российских спортсменов в эфире показывали рекламу, хотя изначально, по словам Цирцениса, рассматривался вариант вообще не показывать эти соревнования. От этой идеи отказались, чтобы не навредить латвийским саночникам, для которых нынешний сезон является олимпийским и которые вынуждены соревноваться на одних стартах с представителями страны-агрессора.

В TV3 Group подчеркивают, что приоритетом остается выступление латвийской сборной, поскольку именно это, по их оценке, представляет главный интерес для аудитории. Аналогичный подход медиахолдинг намерен применять и во время зимних Олимпийских игр 2026 года, а также в новостных выпусках и трансляциях по другим видам спорта.

Ранее Исполком Международного олимпийского комитета принял решение допустить спортсменов из России и Беларуси к участию в зимней Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо в нейтральном статусе. Это решение вызвало резкую критику в Латвии, где Олимпийский комитет страны назвал любое присутствие представителей стран-агрессоров на международных соревнованиях неуместным и противоречащим духу Олимпийских игр.

