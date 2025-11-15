В Израиле футболиста дисквалифицировали на 99 лет. Стало известно, за что игрок получил такое наказание

В Израиле разгорелся громкий скандал вокруг молодёжного футбола. Дисциплинарный суд Израильской футбольной ассоциации постановил отстранить 17-летнего игрока команды "Йермиягу Холон" от матчей на 99 лет, пишет One. Формально срок дисквалификации футболиста, имя которого не называется, истекает 13 ноября 2124 года, что фактически ставит точку в его карьере.

Инцидент произошёл после завершения матча молодежной лиги. Согласно материалам дисциплинарного дела, после завершения матча 17-летний игрок напал на соперника и нанёс ему сильный удар ногой, упал, затем поднялся и снова попытался атаковать.

Поведение футболиста суд расценил как акт неприкрытой агрессии, несовместимый с участием в соревнованиях. В деле указано, что произошедшее зафиксировано на видео, которое и стало основным доказательством.

Дело рассматривал судья Ноам Лиувин. Он подчеркнул, что футболист не впервые нарушает дисциплину. Ранее юный игрок уже попадал под санкции за агрессивное поведение. Тогда ему дали возможность исправиться и ограничились шестью матчами наказания. Однако, по словам Лиувина, новый инцидент подтвердил, что предыдущие меры не возымели эффекта.

Под санкции попала и команда нарушителя. "Йермиягу Холон" обязали выплатить штраф в размере 2500 шекелей. Кроме того, клуб получил условное снятие трёх очков сроком на один год. Это наказание будет активировано, если в команде повторится серьёзный дисциплинарный эпизод.

Решение суда стало одним из самых жёстких в истории израильского молодёжного футбола. Местные СМИ отмечают, что подобные сроки отстранения выносятся крайне редко и применяются исключительно в случаях крайней жестокости.

