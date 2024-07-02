В Италии умер легендарный 'король автоголов'

В Италии на 78-м году жизни скончался знаменитый футболист "Кальяри" Коммунардо Никколаи. Как сообщает centotrentuno.com, трагедия произошла в больнице "из-за внезапного заболевания".

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Центральный защитник провел 225 матчей в футболке "Кальяри" с 1964 по 1976 год, выиграв в 1970-м единственное скудетто в истории клуба.

Выступая за "красно-синих" Коммунардо получил прозвище "король автоголов" – не из-за числа, а из-за их красоты.

Самый яркий он забил в поединке с "Ювентусом" в решающем матче за скудетто в сезоне 1969–70. Футболист отметился на 29-й минуте, открыв счет в игре, завершившейся в итоге со счетом 2:2.

"Мы всегда будем нести с собой пример доброты и стиля одного из сильнейших защитников в нашей истории. Прощай, Комунардо", — написал президент Кальяри Томмазо Джулини в своем профиле X.

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