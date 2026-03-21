В Иране казнен спортсмен сборной по вольной борьбе

Власти Ирана привели в исполнение смертный приговор в отношении молодого борца Салеха Мохаммади. Казнь состоялась после обвинений в убийстве полицейских во время протестов в январе 2026 года.

Видео дня

По данным иранских властей, 19-летний член сборной страны по вольной борьбе был признан виновным в убийстве двух сотрудников полиции и "вражде против Бога", что предусматривает высшую меру наказания. Приговор был приведен в исполнение 19 марта в городе Кум через публичное повешение.

Вместе с Мохаммади были казнены еще двое осужденных: Мехди Гасеми и Саид Давуди. Государственное агентство Tasnim сообщило, что обвиняемые признали вину, судебный процесс прошел в рамках "законных процедур", у них были адвокаты.

Правозащитные организации заявили, что признательные показания могли быть получены под давлением, включая пытки, угрозы и содержание в одиночных камерах. Amnesty International сообщала, что сам Мохаммади на суде утверждал: признание было дано "под пытками и другим жестоким обращением".

По информации правозащитных структур, спортсмен был задержан 15 января, а смертный приговор ему вынесли в начале февраля. Организации также указывали на ускоренный характер разбирательства и возможное наличие алиби.

Протесты в Иране в начале 2026 года сопровождались массовыми задержаниями и применением силы со стороны властей. Human Rights Activists News Agency сообщала о тысячах погибших, включая детей.

Центр по правам человека Абдоррахмана Боруаманда заявлял, что применение смертной казни в подобных делах рассматривается как средство устрашения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!