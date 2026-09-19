В IBU состоялось голосование за возвращение России в мировой биатлон. Результаты

Международный союз биатлонистов (IBU) сохранил в силе отстранение России и Беларуси после рассмотрения вопроса на 17-м Конгрессе IBU. Решение было принято по итогам голосования, состоявшегося 18 сентября в немецком Берхтесгадене.

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О результатах голосования сообщила Федерация биатлона Украины. В организации отметили, что членство Союза биатлонистов России и Федерации биатлона Беларуси в IBU остается приостановленным.

Отстранение действует с 2022 года, когда на Конгрессе IBU в Зальцбурге были утверждены условия для возможного восстановления обеих федераций. Среди них значились дистанцирование от войны против Украины и отсутствие связи спортсменов и представителей федераций с вооруженными силами.

В июне 2026 года Союз биатлонистов России направил в IBU документы, в которых заявил о выполнении необходимых требований. После их рассмотрения Исполнительный совет IBU пришел к выводу, что установленные условия не выполнены, поэтому оснований для восстановления членства нет.

В Федерации биатлона Украины подчеркнули, что решение, принятое в 2022 году, остается действующим и после нынешнего голосования Конгресса.

Таким образом, российские и белорусские биатлонисты продолжат оставаться вне международных соревнований в сезоне-2026/27. Ограничения распространяются на этапы Кубка мира, Кубка IBU, а также Олимпийские игры.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 августа Международный союз биатлонистов даже не стал рассматривать вопрос о возвращении российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Тема также исключена из повестки конгресса IBU, который пройдет в сентябре в Германии.

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