Международный союз биатлонист принял новое решение по России

Международный союз биатлонистов (IBU) не стал рассматривать вопрос о возвращении российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Тема также исключена из повестки конгресса IBU, который пройдет в сентябре в Германии.

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Об этом 18 августа сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов. По его словам, в июне и июле СБР и Белорусская федерация биатлона обращались в исполком IBU с просьбой пересмотреть действующие санкции и восстановить их статус, однако получили отказ.

В IBU заявили, что причины отстранения, введенного в 2022 году, остаются актуальными. Для возвращения необходимо выполнение ранее озвученных условий, включая четкое дистанцирование от войны против Украины и отсутствие связи спортсменов и официальных лиц с вооруженными силами.

Также в организации отметили, что действующие документы IBU не предусматривают возможность участия спортсменов в нейтральном статусе. По этой причине российские и белорусские биатлонисты не могут выступать на международных турнирах даже без национальной символики.

В результате принятого решения российские спортсмены пропустят и сезон-2026/27. Ранее они также не были допущены к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Сейчас российская сторона ожидает решения Спортивного арбитражного суда по иску к IBU, в котором оспаривает законность своего отстранения.

Как сообщал OBOZ.UA, решение об отстранении было принято ещё на Конгрессе федерации в 2022 году и связано с соображениями безопасности. С тех пор позиция не менялась: российские и белорусские биатлонисты не могут принимать участие в турнирах, пока продолжается война в Украине.

В мае Международный союз биатлонистов заявил, что выборы нового главы Международного олимпийского комитета (МОК) не повлияли на запрет участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

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