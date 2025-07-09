В Госдуме кинулись на защиту голкипера сборной Украины после его поступка в 'Реале'

В России неожиданно обеспокоились судьбой Андрея Лунина. Российский депутат Дмитрий Свищев вступился за украинского вратаря "Реала", которого в соцсетях обвинили в недостаточном патриотизме из-за использования русского языка. Поводом для критики стало видео, записанное мадридским "Реалом" перед полуфиналом клубного чемпионата мира.

Видео дня

Футболистов клуба попросили произнести слово "полуфинал" на родном языке. Когда очередь дошла до Лунина, тот вместо украинского выбрал русский язык, произнеся: "Полуфинал".

На этом фоне Свищев внезапно решил выступить в защиту украинского спортсмена, заявив, что Украина якобы не защищает своих граждан.

"Вот вам и ответ, что большинство граждан Украины считают русский язык своим родным. В этом нет ничего стыдного. Каждый человек имеет право говорить на том языке, на котором он говорит дома, который ему дали родители. Конечно, Лунина начали в соцсетях хейтить и даже оскорблять, но я считаю, что любое правовое государство, которым себя считает Украина, должно было заступиться за своего гражданина. Этого не произошло и не произойдёт", – сказал депутат Госдумы в интервью "Спорт Экспресс".

В соцсетях выразили недоумение, почему российский чиновник вообще высказывается по внутренним вопросам Украины. Особенно с учётом того, что именно Россия сделала всё, чтобы украинцы начали активнее отказываться от русского языка.

Как сообщал OBOZ.UA, Лунин может покинуть мадридский "Реал", так как новый наставник команды Хаби Алонсо не видит нашего соотечественника конкурентом бельгийцу Тибо Куртуа. Голкипер вошел в список трех футболистов, которые должны провести переговоры с тренером и окончательно определиться со своей карьерой.

При этом ранее СМИ сообщали о том, что Лунин собирался продолжить карьеру в команде как минимум до конца следующего сезона.

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