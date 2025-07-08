Голкипер сборной Украины по футболу отказался отвечать на украинском языке, выбрав русский. Видео

Пресс-служба мадридского "Реала" сняла небольшое видео, где попросила футболистов клуба произнести слово "полуфинал" на родном языке. Когда очередь дошла до украинского голкипера Андрея Лунина, он вместо украинского выбрал русский язык, произнеся: "Полуфинал".

Видео дня

В ролике, опубликованном в официальных аккаунтах клуба, футболисты из разных стран озвучивали слово на своих национальных языках. Тибо Куртуа сказал по-бельгийски Halve finale, Килиан Мбаппе по-французски – Demi-finale, Лука Модрич по-хорватски– Polufinale, а бразильские игроки использовали вариант на португальском. Лишь 26-летний футболист сборной Украины вместо ожидаемого "півфінал" произнёс слово на русском. При этом титры в видео были оформлены корректно — на украинском языке.

Поступок уроженца Берестина (бывший Красноград, Харьковской области) вызвал волну критики в соцсетях. Пользователи X (бывший Twitter) массово выразили недоумение и назвали выбор русского языка "позором", особенно в условиях продолжающейся войны. Некоторые отметили, что даже если в быту человек использует русский, при представлении страны за рубежом он обязан говорить на государственном языке.

"Ви можете в житті говорити російською... але коли питають, як сказати твоєю мовою, ти відповідаєш українською", — написал один из комментаторов.

Другие вспомнили, что Лунин представляет Украину на международной арене, а значит должен нести соответствующую ответственность за свои публичные действия.

Как сообщал OBOZ.UA, Лунин может покинуть мадридский "Реал", так как новый наставник команды Хаби Алонсо не видит нашего соотечественника конкурентом бельгийцу Тибо Куртуа. Голкипер вошел в список трех футболистов, которые должны провести переговоры с тренером и окончательно определиться со своей карьерой.

При этом ранее СМИ сообщали о том, что Лунин собирался продолжить карьеру в команде как минимум до конца следующего сезона.

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