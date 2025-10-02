В Германии жена знаменитого футболиста вычислила 'тролля' в соцсетях и лишила мужа карьеры

Вокруг "Санкт-Паули" разгорелся громкий скандал. Капитан команды Джексон Ирвайн может покинуть немецкий клуб после конфликта, который начался с комментария в соцсетях его жены.

Под фото Джемиллы Пир с мужем появился оскорбительный комментарий: "Это наш клуб, не ваш. Уедете через несколько месяцев, будете играть где-то за один евро. А мы останемся здесь, а вы окажетесь лишь сноской в истории".

Позднее выяснилось, что автором стал член совета директоров клуба Рене Борн. Его личность раскрыла сама Джемилла, которая активно защищает супруга и критикует руководство в интернете.

История совпала с другой проблемой. 32-летний австралийский футболист публично поддержал антиизраильские митинги ультрас "Санкт-Паули", несмотря на просьбу руководства дистанцироваться от подобных акций из-за риска столкновений.

Игрок репостил анонсы акций в соцсетях, что вызвало раздражение у функционеров. На фоне политически чувствительной темы комментарий Борна вызвал ещё больший резонанс.

По данным Kicker, клуб встанет на сторону руководства, а не игрока: Ирвайн с большой вероятностью будет выставлен на трансфер. Сам Борн готовит публичное извинение. "Совет директоров не комментирует в соцсетях. Это правило. Мы призываем всех вести себя уважительно. Клевета вредит всем", — говорится в заявлении клуба.

Для Ирвайна это может означать конец карьеры в Германии. Австралийский хавбек выступает за "Санкт-Паули" с 2021 года и уже через год получил капитанскую повязку. До этого он играл в Англии за "Халл Сити", а также за шотландский "Хиберниан". На ЧМ-2022 в Катаре полузащитник был одним из лидеров сборной Австралии.

