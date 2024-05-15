В финале Кубка Украины по футболу забили феноменальный гол пяткой. Видео

Нападающий "Ворсклы" Николай Ковталюк отметился потрясающим голом в финале Кубка Украины. 29-летний футболист забил пяткой в ворота "Шахтера".

Проигрывая 0:2 полтавчане пытались отыграться и на 86-й минуте смогли отквитать один гол. Илья Крупский обыграл Кевина и вырезал в центр вратарской площадки на своего одноклубника. Ковталюк пяткой феноменально переправил мяч в сетку.

Как сообщал OBOZ.UA, матч "Ворскла" – "Шахтер" прошел в Ривном и завершился со счетом 1:2. В первом тайме счет перед перерывом открыл Сикан. После перерыва преимущество "горняков" закрепил Конопля.

Для команды из Донецка это стало 14-м трофеем, что позволило ей по этому показателю опередить главного конкурента - "Динамо".

Несколькими днями ранее "Шахтер" обыграл "Динамо" в матче 28-го тура УПЛ и завоевал 15-е чемпионство.

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