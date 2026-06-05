'Есть вещи, которые меня не устраивают': Юрий Никитин, который во время войны живет за границей, назвал неожиданную причину, почему не возвращается в Украину

С начала большой войны продюсер Юрий Никитин ни разу не был в Украине и признался, что не собирается возвращаться в ближайшее время. Он объяснил, что остается за границей не из-за страха того, что больше не сможет уехать, а из-за недовольства определенными аспектами жизни в родной стране.

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Как подчеркнул продюсер, он понимает, что может столкнуться в Украине с обстоятельствами, которые не позволят ему развиваться должным образом. Соответствующее заявление Никитин сделал в интервью Славе Демину.

"Этим летом я точно не приеду. Я не был в Украине с начала войны. В Украине есть много вещей, которые я не разделяю. Я люблю людей, очень люблю Украину, но есть вещи, которые меня не устраивают, например коррупция. Я не хочу сталкиваться с этими вещами, потому что это будет мешать мне двигаться в выбранном направлении", – рассказал продюсер.

Кроме того, по словам Юрия Никитина, после начала войны он установил для себя своеобразное правило относительно того, что деятельностью в публичном пространстве должен объединять людей. Именно поэтому он не хочет до конца выражать свою позицию по триггерным вопросам, чтобы не провоцировать споры в обществе.

"Я убежден, что, несмотря на любые обстоятельства, все украинцы должны держаться вместе. Мы не такая большая нация, чтобы разделяться на миллион частей. Я решил, что вся моя дискуссия должна способствовать объединению людей. Поэтому я принял решение, что моя позиция – не до конца выражать свою позицию, которая может разъединять людей", – отметил Никитин.

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