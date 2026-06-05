Отличные новости из Вашингтона. Несмотря на ожесточенные дебаты, Палата представителей окончательно одобрила законопроект о поддержке Украины Ukraine Support Act. За - 226, против - 195. Пока это - самая важная украинская инициатива, которую законодатели приняли со времени избрания Трампа. Теперь можно рассказать кое-что из того, что происходило за кулисами.

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Если коротко, то Ukraine Support Act предусматривает дополнительную военную помощь для Киева и возобновление программы ленд-лиза, введение существенных санкций против России, дипломатическую поддержку в возвращении похищенных детей, помощь с восстановлением и другие важные положения.

Чтобы вынести этот документ на рассмотрение, пришлось идти в обход спикера и собрать достаточно подписей конгрессменов для процедуры вынужденного голосования. После долгих месяцев это таки удалось сделать. Казалось, что теперь проблем с голосами в Палате представителей не будет. Но путь к окончательному одобрению оказался сложнее, чем многие надеялись.

Перед финальным рассмотрением документ должен был пройти несколько процедурных голосований. Если бы на любом из этапов не хватило голосов, это бы означало конец истории. И на самом деле риск этого был довольно серьезный.

По моей информации, накануне рассмотрения Белый дом направил республиканцам в Конгрессе письмо, предостерегая их от поддержки инициативы. Мол, законопроект вмешивается в дипломатические усилия администрации в отношении Украины и России, а также увеличивает бюджетные расходы на поддержку Киева, что не соответствует действующим приоритетам Белого дома.

В день голосования спикер Палаты представителей Майк Джонсон на закрытой встрече фракции также убеждал однопартийцев голосовать "против". Среди аргументов - любые действия, в частности санкции против России, должны быть скоординированы с Белым домом, и этот процесс лучше доверить Сенату, где ждет рассмотрения другой законопроект.

К кампании против Ukraine Support Act присоединился влиятельный среди республиканцев аналитический центр The Heritage Foundation. Там назвали законопроект "политическим театром" и выступили с жесткой критикой в сторону законодателей, которые его поддержали.

Попытки повлиять на голосование происходили также через более мягкую риторику - точечно, в частных разговорах с отдельными конгрессменами. Их убеждали, что несмотря на то, что Украину необходимо поддержать, Ukraine Support Act - плохо написанный законопроект, который требует обновления, поэтому в таком виде за него нельзя голосовать.

В конце концов, даже среди друзей Украины в Республиканской партии было достаточно тех, кто на процедурном этапе принципиально не хотел голосовать в обход собственного спикера. По их мнению, это - нарушение устоявшихся традиций Конгресса, и любая инициатива, даже самая лучшая, должна сначала пройти одобрение в комитетах.

Вдобавок, в последний момент появился неожиданный риск того, что несколько демократов также могут проголосовать "против" - из-за несогласия с отдельными положениями в документе. А в ситуации, когда исход голосования может решить буквально один голос, это создавало дополнительный вызов.

В последние несколько недель украинская община, дипломаты, неравнодушные конгрессмены и адвокационные организации в США усиленно работали над тем, чтобы Ukraine Support Act одобрили. Сотни звонков и писем конгрессменам от их избирателей, личные встречи с офисами законодателей, частные разговоры, привлечение инфлюенсеров, публикации в прессе и публичная кампания влияния. И в конце концов, несмотря на серьезную оппозицию, законопроект удалось продвинуть на каждом из этапов голосования. С двухпартийной поддержкой демократов и республиканцев. Как сказал один из конгрессменов, кого удалось убедить - Джо Уилсон - "Если придется выбирать между Украиной и Путиным, я выбираю Украину".

Дальше работа будет сложнее. Впереди - длительный процесс в Сенате. И, наконец, подпись президента. Если Сенат также примет законопроект, Дональд Трамп без колебаний может его ветировать. К такому развитию надо быть готовым. Но по одному вызову за раз. Как говорят на английском, дойдем до моста - тогда и будем его переходить. Сегодня же можно выдохнуть.