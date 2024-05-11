'Шахтер' обыграл 'Динамо' и стал чемпионом Украины. Видео

Донецкий "Шахтер" в центральном матче 28-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) обыграл киевское "Динамо" (1:0) и за 2 тура до конца первенства гарантировал себе 15-е чемпионство в своей истории. 104-й поединок в истории этих команд состоялся на "Арене Львов".

Хозяева с первых минут захватили инициативу устроив настоящий штурм ворот Бущана. Подопечные Марино Пушича по максимум давили соперника, создавая моменты один за одним.

Динамовцы успели огрызнуться лишь хаотичной атакой на 20-й минуте, которую закончил Буяльский ударом в защитника.

Донецкие футболисты продолжили давить иногда даже излишне переигрывая в атаке. Так, на 27-й минуте желтую карточку за симуляцию получил Георгий Судаков. "Шахтер" продолжал штурмовать и на 30-й минуте добился успеха.

После мощнейшего удара Сикана мяч попал в руку Константину Вивчаренко. Главный рефери Алексей Деревинский сразу не увидел в этом моменте нарушение правил, однако после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора уверенно указал на 11-метровую точку. Наказание безошибочно реализовал Судаков, разведя голкипера и мяч по разным углам.

Забив гол хозяева сразу снизили обороты, позволив динамовцам играть первым номером, ожидая в любой момент выбежать в контратаку.

После перерыва Шовковский выпустил Ярмоленко и "бело-синие" бросились отыгрываться. "Динамо" давило, создавало моменты на угловых, но никак не могло довести дело до ударов. Лишь на 65-й минуте после подачи углового удар Попова парировал Ризнык.

Заключительные минуты прошли в атаках гостей, однако никаких результатов это не принесло. Все действия в основном проходили в центре поля, лишь изредка приближаясь к воротам.

В итоге встреча так и завершилась. За 2 тура до конца "Шахтер" набрал 70 очков и стал недосягаем для ближайших преследователей.

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