Пятнадцатого июня планируется официальное открытие первого кластера переговоров по вступлению Украины в ЕС. Это стало возможным после смены правительства в Венгрии, поскольку бывший премьер Орбан блокировал этот процесс около 17 месяцев. Для Украины это очень важно и еще раз доказывает, что при наличии конструктивных взаимоотношений, всегда можно наладить выгодное сотрудничество с соседями.

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Однією з формальних причин, через яку Орбан блокував українську євроінтеграцію є нібито ігнорування потреб угорської меншини в Закарпатті. Вчора новий угорський прем’єр Мадяр заявив, що з Україною вдалося домовитися щодо цього питання й права угорської меншини будуть забезпечені.

Про що конкретно домовилися – поки немає жодної інформації. Відповідно немає можливості коментувати конкретні домовленості. Як тільки вони будуть представлені, тоді і можна буде говорити про що йдеться. Зі свого боку можу запевнити, що в парламенті буде зроблено все, щоб інтереси України були захищені.

Сьогодні можемо лише вітати, що діалог з Угорщиною налагоджується. Це стосується як зняття вето на нові санкції проти РФ, розблокування європейської допомоги для України, повернення Україні грошей Ощадбанку, які були викрадені за особистою вказівкою Орбана, про що до речі публічно заявив прем’єр Мадяр так і відкриття для України першого кластеру переговорів про вступ в ЄС.