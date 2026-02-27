'Динамо' победило 4:0 и выиграло 4-й матч УПЛ подряд. Видео

Киевское "Динамо" добыло сверхуверенную победу над "Эпицентром" из Камянец-Подольского в стартовом матче 18-го тура Премьер-лиги Украины. Подопечные тренера Игоря Костюка не дали одному из аутсайдером первенства ни единого шанса, разгромив соперника – 4:0.

Интрига в этом противостоянии, которое прошло на столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, держалась полчаса. До этого момента хозяева не использовали несколько моментов, после чего заработали право на пенальти, который реализовал полузащитник Владимир Бражко.

После перерыва забивать пришла очередь молодому форварду "бело-синих" Матвею Пономаренко. Всего за три минуты он оформил дубль: сначала футболист воспользовался грубой ошибкой вратаря и защитника "Эпицентра", а затем реализовал прострел с правого фланга.

В середине второго тайма отличился Андрей Ярмоленко. Он принял великолепную передачу от своих ворот в исполнении Бражко и перебросил голкипера из-за пределов штрафной. Для капитана "Динамо" этот гол стал 117-м в чемпионатах страны. Его отделяют шесть мячей от Сергея Реброва и семь – от Максима Шацких, который является лучшим бомбардиром в истории украинского первенства.

Таким образом "Динамо" одержало вторую подряд победу в году и четвертую в серии и продолжило погоню за лидерами Премьер-лиги.

