В Чили напали с угрозами на Украину из-за сборной России по футболу

Между украинским консульством в Сантьяго и Федерацией футбола Чили разгорелся скандал из-за планируемого товарищеского матча со сборной России. Чилийская сторона якобы обвинила Украину в политическом давлении и пригрозила официальной жалобой в ФИФА.

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Как сообщает Sport24, украинское консульство несколько раз обращалось к Федерации футбола Чили с призывом отменить матч, запланированный на ноябрь в Москве. В письме подчёркивается, что украинская диаспора в Чили крайне возмущена намерением сборной сыграть против страны-агрессора. Консульство также предупредило, что сообщит об этом решении в Украинскую ассоциацию футбола с целью пересмотра всех форм сотрудничества с Чили.

В ответ в чилийской федерации расценили действия Украины как политическую провокацию. Там заявили, что не имеют формальных соглашений с украинской стороной, а значит, не обязаны учитывать её позицию. Представители ФФЧ настаивают, что футбол должен оставаться вне политики и предостерегают от дальнейшего давления.

"В противном случае ФФЧ направит официальные обращения в Украинскую ассоциацию футбола и в ФИФА, что может серьезно осложнить отношения", – пишет Sport24 со ссылкой на своей источник.

Кроме того, в Сантьяго подчеркнули, что "поездка в Россию носит исключительно спортивный характер и направлена на укрепление международного сотрудничества".

Как сообщал OBOZ.UA, 7 июня голкипер сборной России Матвей Сафонов привез гол в свои ворота в товарищеском матче против команды Нигерии, занимающей 43-е место в рейтинге ФИФА. Встреча в Москве на "Лужниках" завершилась со счетом 1:1.

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