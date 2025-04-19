В чемпионате Украины футболисту засчитали гол рукой. Видео

В поединке чемпионата Украины по футболу в Первой лиге между "Подольем" и "Кремнем" (1:1), который имел ключевое значение в борьбе за выживание в турнире, главный арбитр Вадим Запрутняк зафиксировал взятие ворот после игры рукой. Именно этот гол позволил гостям спастись от поражения.

Видео дня

Инцидент произошёл на 37-й минуте – игрок "Кремня" занёс мяч в ворота хозяев рукой, что хорошо видно на видеоповторе. Несмотря на протесты, арбитр гол засчитал. Счёт стал 1:1, и больше он не изменился.

Кроме того, у "Подолья" был отменён забитый мяч из-за предполагаемого офсайда. Этот момент вызвал меньше негодования – хотя на повторе нет уверенности, что офсайд действительно был, судью можно понять: ВАР в Первой лиге нет, а момент был крайне пограничным.

После матча "Подолье" осталось на 15-м месте с 16 очками после 18 туров, а "Кремень" замыкает таблицу, имея 13 очков за 20 игр.

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