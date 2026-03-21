Ни разу не коснулись мяча. В Бразилии футболисты забили 'самый невероятный гол в истории' и собрали 850 000 просмотров в интернете

В интернете завирусился необычный эпизод из матча второго дивизиона чемпионата Бразилии по футболу, который произошел летом 2024 года. Весной 2026 года видео с курьезным голом обрело новую жизнь в сети вирусным и набрало сотни тысяч просмотров.

Инцидент зафиксирован во встрече между "Спорт Ресифи" и "Новоризонтину", где счет был открыт уже на 19-й секунде. После розыгрыша с центра поля хозяева попытались начать атаку, но под прессингом отдали мяч назад.

Защитник Алиссон Кассиано выполнил передачу в сторону своих ворот на голкипера Франса Годоя Кайка, который в этот момент находился далеко за пределами штрафной площади. Мяч без каких-либо касаний со стороны соперников закатился в пустые ворота.

Ролик с этим эпизодом получил широкое распространение в соцсети X, где за несколько дней собрал около 850 000 просмотров. В комментариях болельщики окрестили гол - "самым невероятным в истории футбола". Матч завершился победой "Новоризонтину" со счетом 2:1.

