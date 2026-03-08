В Аргентине арестован 'сын' Диего Марадоны вместе со своим отцом

В аргентинском городе Ла-Плата полиция задержала мужчину, который ранее заявлял о своем родстве с Диего Марадоной. Его арестовали вместе с биологическим отцом и еще одной подозреваемой по делу о наркоторговле, пишет The Sun.

Видео дня

Задержанным оказался Сантьяго Лара. Операция прошла в Ла-Плате, расположенной примерно в 60 километрах к юго-востоку от Буэнос-Айреса.

По данным правоохранителей, во время обыска были изъяты кокаин, гашиш, экстази и кристаллический метамфетамин. Также полиция обнаружила весы, семь мобильных телефонов и наличные деньги.

Следствие считает, что группу возглавлял биологический отец подозреваемого Марсело Лара. По версии следствия, он руководил деятельностью сети при участии сына.

Третьей задержанной стала женщина по имени Мария Хосе Борен, которая работает в пенитенциарной системе.

По информации следствия, схема действовала в Ла-Плате и соседнем городе Сити-Белл. Суд также проверяет возможную передачу наркотиков внутри тюремной системы.

Сантьяго Лара получил известность в 2016 году, когда в возрасте 15 лет заявил, что является шестым ребенком Диего Марадоны. Он утверждал, что его мать, работавшая моделью, поддерживала отношения с аргентинским футболистом около семи лет.

В интервью местным медиа Лара рассказывал, что узнал о предполагаемом родстве в 13 лет. По его словам, однажды он увидел обложку журнала возле газетного киоска рядом с домом: "Я проходил мимо газетного киоска и заметил журнал с фотографией Марадоны, а под ней было пикселизировано мое лицо".

Он добавлял, что после этого побежал домой и спросил у Марсело, что происходит. Как передавал Лара слова своего отца, тот объяснил ситуацию и сказал, что у него давно возникало сомнение в отцовстве, а также сообщил о просьбе провести ДНК-тест, которая так и не была реализована.

После смерти Диего Марадоны в ноябре 2020 года Лара требовал эксгумации тела футболиста для установления отцовства. Позднее проведенная экспертиза показала отрицательный результат.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!