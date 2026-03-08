УкраїнськаУКР
В Аргентине арестован "сын" Диего Марадоны вместе со своим отцом

В Аргентине арестован 'сын' Диего Марадоны вместе со своим отцом

В аргентинском городе Ла-Плата полиция задержала мужчину, который ранее заявлял о своем родстве с Диего Марадоной. Его арестовали вместе с биологическим отцом и еще одной подозреваемой по делу о наркоторговле, пишет The Sun.

Задержанным оказался Сантьяго Лара. Операция прошла в Ла-Плате, расположенной примерно в 60 километрах к юго-востоку от Буэнос-Айреса.

По данным правоохранителей, во время обыска были изъяты кокаин, гашиш, экстази и кристаллический метамфетамин. Также полиция обнаружила весы, семь мобильных телефонов и наличные деньги.

В Аргентине арестован "сын" Диего Марадоны вместе со своим отцом

Следствие считает, что группу возглавлял биологический отец подозреваемого Марсело Лара. По версии следствия, он руководил деятельностью сети при участии сына.

В Аргентине арестован "сын" Диего Марадоны вместе со своим отцом

Третьей задержанной стала женщина по имени Мария Хосе Борен, которая работает в пенитенциарной системе.

В Аргентине арестован "сын" Диего Марадоны вместе со своим отцом

По информации следствия, схема действовала в Ла-Плате и соседнем городе Сити-Белл. Суд также проверяет возможную передачу наркотиков внутри тюремной системы.

Сантьяго Лара получил известность в 2016 году, когда в возрасте 15 лет заявил, что является шестым ребенком Диего Марадоны. Он утверждал, что его мать, работавшая моделью, поддерживала отношения с аргентинским футболистом около семи лет.

В Аргентине арестован "сын" Диего Марадоны вместе со своим отцом

В интервью местным медиа Лара рассказывал, что узнал о предполагаемом родстве в 13 лет. По его словам, однажды он увидел обложку журнала возле газетного киоска рядом с домом: "Я проходил мимо газетного киоска и заметил журнал с фотографией Марадоны, а под ней было пикселизировано мое лицо".

В Аргентине арестован "сын" Диего Марадоны вместе со своим отцом

Он добавлял, что после этого побежал домой и спросил у Марсело, что происходит. Как передавал Лара слова своего отца, тот объяснил ситуацию и сказал, что у него давно возникало сомнение в отцовстве, а также сообщил о просьбе провести ДНК-тест, которая так и не была реализована.

После смерти Диего Марадоны в ноябре 2020 года Лара требовал эксгумации тела футболиста для установления отцовства. Позднее проведенная экспертиза показала отрицательный результат.

