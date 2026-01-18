В Англии забит 'автогол века'. Видео

В матче третьего английского дивизиона между "Стокпорт Каунти" и "Ротерхэм Юнайтед" зрители стали свидетелями одного из самых курьезных голов в сезоне. Нелепый эпизод моментально разлетелся по соцсетям и уже претендует на звание "автогола века".

Видео дня

Встреча команд в рамках League One завершилась победой "Стокпорт Каунти" со счетом 3:2, однако главным событием игры стал эпизод на 42-й минуте. Голкипер хозяев Бен Хинчлифф готовился ввести мяч в игру и пробил прямо в спину своему защитнику Джозефу Олуву, который в этот момент наклонился перед ним.

От спины защитника мяч по невероятной траектории полетел обратно и оказался в сетке собственных ворот. Сам Олуву фактически не участвовал в эпизоде и стал автором автогола исключительно из-за ошибки партнера.

Примечательно, что матч вообще получился богатым на курьезы: команды на двоих забили сразу три мяча в свои ворота. Несмотря на этот конфуз, "Стокпорт Каунти" сумел собраться и довел встречу до победы.

