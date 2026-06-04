В 2026 году – почти невозможная задача. Выигрывали ли хозяева домашний чемпионат мира по футболу

До чемпионата мира-2026 остаются считанные дни. И время взглянуть на интересный факт – а сколько раз на домашнем Мундиале торжествовали хозяева? Ведь на этот раз у нас сразу 3 страны, которые принимают соревнования высокого уровня! Было ли такое и возможно ли сейчас? Рассказывает OBOZ.UA.

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Первый Мундиаль был минималистичным, но успешным для хозяев

Дебютный чемпионат мира по футболу провели в 1930 году. Это был первый такой турнир под эгидой ФИФА, организованный всего за 2 года и проведенный за считанные недели. Тогда пригласили вообще все страны мира, но приехали только 13. Для проведения выбрали Уругвай, который выиграл футбольные турниры на двух предыдущих Олимпийских играх, его считали сильнейшей сборной планеты. Не менее важно было и то, что Уругвайская футбольная ассоциация взяла на себя все расходы.

Сегодня от Европы участвует больше всего команд от Европы, но 96 лет назад приехали только 3 страны: Италия, Румыния и Бельгия. Уругвай доказал свою силу, когда выиграл первый официальный матч хозяев на ЧМ, 1:0 против Перу. Далее латинцы разбили Румынию 4:0, сокрушили США в полуфинале 6:1, а в финале в Монтевидео была грандиозная заруба 4:2 против Аргентины. Там еще и произошел спор относительно того, какой мячом играть. В итоге, первые 45 минут бегали с аргентинским мячом (выиграла его Аргентина), а по перерыве взяли уругвайский и хозяева закамбечили, чтобы выиграть первый в истории Мундиаль.

Второй ЧМ – впервые в Европе

После успеха футбольного турнира, было решено привезти его туда, где футбол сильно любили. Поэтому решили отдать ЧМ-1934 Италии. Но решение ФИФА принимала на фоне большого политического давления, ведь там держал бразды правления фашистский режим Бенито Муссолини. В итоге, турнир стал предварительной репетицией Олимпиады-1936, ведь Рим активно использовал Мундиаль для пропаганды и демонстрации своего превосходства во всем. К слову, Уругвай обиделся на европейцев и не поехал играть в футбол через океан.

Вне идеологии Италия показала себя сильно. На турнир заявилось 32 команды, поэтому решили добавить квалификационный раунд – и это был единственный случай, когда хозяева тоже проходили отбор. На плей-офф остались 16 сильнейших сборных. В начале Италия разбила США 7:1, затем устроила топовое евродерби с Испанией (1:1 и переигровка с победой 1:0). В полуфинале им попалась Австрия, еще раз 1:0. И самое сложное испытание выпало на финал, где хозяевам пообещали солидные призовые (были слухи и о солидных репрессиях за проигрыш), поэтому камбэк за 9 минут до конца и гол в дополнительных таймах против Чехословакии дали им статус домашних чемпионов. А вот дальше пришлось подождать.

Пауза затянулась

Дальнейшая история чемпионатов мира разорвана. Еще один турнир состоялся в 1938, его принимала Франция – снова выиграла Италия. А потом началась Вторая мировая война, соревнования отложили аж на 12 лет. Следующий футбольный форум 1950 принимала Бразилия – и там выиграл Уругвай. То есть прошло уже 4 ЧМ, а мир знал только двух победителей. В 1954 году место отдали Швейцарии, как единственной стране континентальной Европы, которая не пострадала от бомбардировок. Удивительно, что хозяева были близки к победе, в четвертьфинале даже громили Австрию 3:0. Но в момент все сломалось, они проиграли 5:7, а кубок забрала Германия.

В 1958 мы услышали о Пеле, он впервые заиграл на таком уровне в Швеции. Успех был настолько удачным, что Бразилия выиграла тот ЧМ, а о юноше заговорил весь мир. В 1962 только чудо могло подарить победу хозяевам, но это был феноменальный случай: за 2 года до старта в Чили произошло масштабное землетрясение и несмотря на разрушения, страна смогла подготовить 4 стадиона и даже завоевала бронзу, тогда как ЧМ второй раз подряд выиграла Бразилия.

За 22 турнира хозяева триумфовали только 6 раз

Кроме уже упомянутых стартовых турниров (1930 и 1934), имеем только 4, где хозяевам удавалось выиграть домашний ЧМ. Англия, которой давно не везет на международных соревнованиях, ведет отсчет своих неудач с 1966 года. Тогда британцы принимали Мундиаль и побили на "Уэмбли" немцев 4:2. В том матче произошел первый в истории хет-трик в финале, который оформил Джефф Херст. Следующий удачный домашний чемпионат мира датирован 1974 годом, тоже в Европе и на этот раз уже для ФРГ. Это было возвращение Германии на международную арену после Второй мировой, а именно в их пользу сыграла реакция на вопросы безопасности после теракта на Олимпиаде в Мюнхене. Не обошлось без политических историй – На первом этапе жребий свел две Германии и выиграла просоветская ГДР. Но дальше ФРГ успешно прошла дальше, добралась до финала и на "Олимпийском" в Мюнхене переиграла Нидерланды.

Предпоследний случай домашних триумфов был в 1978 – победа Аргентины. Это был еще один сложный дипломатически турнир, ведь проходил он в условиях диктатуры Виделы, которая получила власть за 2 года до старта соревнований. ЧМ-78 хотели бойкотировать, но чемпионат состоялся и в финале Нидерланды снова проиграли хозяевам. Лучший игрок турнира (Марио Кемпеса) тогда оформил дубль в финале. Последний на сегодня домашний успех был 28 лет назад и принадлежит Франции, золотому поколению Зидана. Она принимала первый расширенный ЧМ на 32 команды. На пути к финалу откровенно везло: Парагвай переиграли благодаря первому в истории Мундиалей золотому голу, в четвертьфинале прошли Италию по пенальти, а в полуфинале едва обыграли Хорватию 2:1. Зато на "Стад де Франс" была феерия – с дублем головой от Зидана и голом Пети французы разбили Бразилию. После того случая хозяева не выигрывали ЧМ.

В этом году трое хозяев ЧМ. Но даже тройной шанс не даст результата

На самом деле мы наблюдаем аномалию, ведь только раз – в 2002 – соревнования принимала более чем одна страна; тогда это были Япония и Южная Корея. 24 года назад корейцы сенсационно достигли аж четвертого места, самого высокого за все время существования сборной. Сейчас же мы видим масштаб, когда ФИФА расширила турнир с 32 команд до 48 и их банально надо где-то принять. Для этого и выбрали 3 страны.

США, Мексика и Канада забрали автоматические путевки, это тройной шанс для организаторов сохранить кубок у кого-то из них. Но будем откровенны, это далеко не топовые команды Мундиаля. Несмотря на неожиданно высокий рейтинг (15 место у Мексики, 16 у США и 30 у Канады в списке ФИФА), ни одна из этих стран не ставит футбол первым развлечением. Уровень конкуренции огромный, путь к финалу в 8 матчей изнурительный. Да, европейцы уставшие, но все еще довольно сильные.

Из этого делаем вывод, что даже тройной шанс не поможет хозяевам. Несмотря на талантливые поколения и колоссальный опыт международных матчей, для этой троицы современный футбол стал слишком прагматичным. ЧМ-26 принесет временному альянсу большой медийный успех (ФИФА еще и заработать хочет), но оцениваем трезво – в июле кубок, скорее всего, поедет в Европу.