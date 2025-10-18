Уверенная победа 'Днепра' и фиаско 'Старого Луцка'. Результаты Суперлиги Favbet 18 октября

В чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 18 октября, состоялись очередные поединки в Суперлиге Favbet. В Запорожье в рамках регулярного сезона "Днепр" разгромил "Нико-Баскет" (77:53), а "Харьковские Соколы" одержали уверенную победу над "Старым Луцком" (90:77).

Действующий чемпион "Днепр" решил долго не раскачиваться, начав игру с рывка 9-0. Трехочковые от Закурдаева и Горобченко дезориентировали Нико-Баскет, но команда Валентина Берестнева попыталась создать проблемы для соперника, однако приблизиться больше чем 9 очков в первой десятиминутке, не смогла. В конце стартового периода точные броски от Дубоненко и Дружелюбова установили комфортное преимущество команды Владимира Коваля – 27:11.

Вторая четверть начала с бенефиса Евгения Сорочана. Сначала он реализовал один из двух штрафных бросков, а затем он остановил атаку Нико-Баскета, перехватив мяч и реализовав данк двумя руками. После этого команды долгое время не могли забросить мяч в корзину, лишь в середине второй четверти Иван Колдомасов реализовал трехочковый бросок и увеличил преимущество Днепра до 20 очков. Под занавес этого игрового периода николаевцы смогли несколько уменьшить отставание усилиями Гарбара, но на большой перерыв команды отправились при счете 40:23 в пользу Днепра.

Начало третьей четверти дало Нико-Баскету сдержанный оптимизм после точного трехочкового от Гарбара. Однако Днепр не желал отдавать преимущество и почти сразу Конев так же реализовал дальний бросок. Результативность обоих соперников в этот период тоже оставляла желать лучшего, однако Днепр выиграл третью четверть 18:12, а в целом, перед последней десятиминуткой счет на табло демонстрировал большие шансы действующего чемпиона на победу: 58:35.

Лишь в заключительной четверти Нико-Баскет смог потягаться с соперником, совершив рывок 9-2. Но трехочковый от Сорочана и два точных двухочковых от Дубоненко и Дружелюбова свели усилия николаевцев на нет. Остаток игрового времени Днепр провел продуктивно, на классе доведя дело до победы. Финальная сирена зафиксировала победу днепровской команды со счетом 77:53. Самым эффективным в составе победителей стал Евгений Сорочан, который к 8 очкам добавил 7 подборов и отдал 5 передач. У Нико-Баскета 10 очков в активе Максима Зайцева.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Запорожье, ПС Юность

Днепр – Нико-Баскет 77:53 (27:11, 13:12, 18:12, 19:18)

Днепр: Закурдаев 8, Горобченко 10 + 9 подборов + 7 потерь, Конев 8, Тимофеенко 6 + 7 подборов, Загреба 7 – старт; Дубоненко 12 + 5 подборов, Сорочан 8 + 7 подборов + 5 передач, Колдомасов 6, Дружелюбов 6 + 7 подборов, Бондарчук 3, Попов 3.

Нико-Баскет: Зайцев 10, Сафонов 6 + 7 потерь, Грищук 9, Стуров 2 + 6 подборов, Гарбар 8 – старт; Володин 9 + 14 подборов, Лихой 3 + 8 подборов, Кабанов 3, Лукьян 2, Неамцу 0, Митирич 0.

Харьковские Соколы одержали уверенную победу над Старым Луцком со счетом 90:77 в Днепре в заключительном матче игрового дня.

Старый Луцк очень агрессивно и уверенно начал матч, сделав рывок 6:0, который начал зрелищным данком Владислав Николайчук. Но Старый Луцк на старте сезона играет хорошо лишь отрезками, поэтому дальше Харьковские Соколы перехватили инициативу и стали контролировать игру.

До большого перерыва лучане пытались играть в конкурентный баскетбол, не отпускать далеко соперника, но в третьей четверти Соколы начали попадать дальние броски и преимущество подопечных Валерия Плеханова стало двузначным. А после старта 11:3 четвертой четверти и +20 для харьковской команды коллективы уже доигрывали матч.

Алексей Соловьев у Харьковских Соколов стал самым результативным с 20 очками и 8 подборами. У Старого Луцка 21 очко набрал Владислав Николайчук.

Стоит отметить, что Старый Луцк показал лучшую реализацию, выиграл подборы, но выполнил на 14 штрафных меньше (при том, что Соколы реализовали 71% штрафных) и совершил на 9 потерь больше.

Завтра, 19 октября, Старый Луцк сыграет с Черкасскими Мавпами, а в 17:00 Харьковские Соколы проведут матч с Прикарпатьем-Говерлой.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Харьковские Соколы – Старый Луцк 90:77 (23:14, 19:22, 26:19, 22:33)

Харьковские Соколы: Заплотинский 9, Соловьев 20 + 8 подборов, Никитин 8, Климов 10, Хохоник 14 – старт; Мартынов 10, Чевердин 6, Никита Безима 6, Клебан 4, Максим Безима 1, Змиевский 1, Шавгаров 1

Старый Луцк: Николайчук 21 + 6 подборов, Дюпин 12, Петренко 11 + 5 передач, Лесик 6 + 7 подборов, Горобченко 8 + 6 передач – старт; Товкач 11 + 11 подборов, Михайлов 6, Третьяк 2, Тимощук 0, Троцик 0