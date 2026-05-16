Поступок Ломаченко оправдали фразой 'в Украине хватает проблем'

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко может возобновить карьеру после завершения сотрудничества с Top Rank. Глава промоутерской компании Боб Арум заявил, что украинцу, вероятно, нужны деньги на фоне ситуации в Украине.

По словам Арума, он не знает финансового положения боксера, однако допустил, что решение связано с жизнью в Украине.

"Я не знаю, какая у него финансовая ситуация. Он заработал с нами много денег. Но он живет в Украине, а там хватает проблем, и, возможно, ему нужны деньги или он просто устал сидеть дома", – сказал 94-летний промоутер в интервью FightHype.

Также промоутер положительно высказался о бывшем чемпионе. Арум отметил, что Ломаченко "олицетворяет все лучшее, что может предложить бокс", и назвал украинца "великим воином".

При этом глава Top Rank отказался оценивать перспективы Ломаченко в боях против нынешних лидеров легкого веса, включая Шакура Стивенсона. Арум подчеркнул, что не знает, как двухлетний простой повлиял на форму украинца.

Ранее сообщалось, что Ломаченко рассматривает возможность возвращения на ринг после объявления о завершении карьеры в прошлом году. Информация появилась вскоре после окончания контракта украинца с Top Rank.

