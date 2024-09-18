'Было справедливо отказано'. Ryanair сделала заявление, назвав причину ареста Усика в Польше

Авиакомпания Ryanair сделала заявление о ситуации с задержанием чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика. Вечером 17 сентября украинский боксер был арестован в аэропорту польского города Краков.

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Ryanair объяснила, что причиной конфликта стал инцидент с товарищем Усика, которому "было справедливо отказано в посадке на рейс Buzz из Кракова в Салоник (17 сентября) сотрудником аэропорта Кракова из-за его неадекватного поведения".

"Господину Усику не было отказано в посадке, однако он решил не садиться. После завершения посадки сотрудник аэропорта вызвал помощь, где пассажиров встретила полиция аэропорта", – цитирует сообщение авиакомпании Tribuna.com.

Накануне депутат Жан Беленюк выложил два видео, на которых видно, как Усика в наручниках уводят правоохранители.

Сам Усик назвал случившееся в аэропорту Кракова недоразумением. У себя в Instagram боксер написал небольшой пост, где поблагодарил всех за беспокойство.

На следующий день промоутер Александр Красюк объяснил, как все происходило. По его словам, друг Усика заснул, ожидая своей очереди на посадку, после чего сотрудники авиакомпании и решили, что тот находится в состоянии алкогольного опьянения.

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