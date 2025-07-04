Усик назвал самого ненавистного соперника в карьере

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) назвал немецкого боксера Марко Хука (43-5-1-1, 28 КО) самым ужасным соперником в своей карьере. Наш соотечественник отметил, что перед очным противостоянием в сентябре 2017 года тот наговорил множество оскорблений в адрес близких украинца.

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Об этом Усик заявил в интервью видеосервису DAZN, который опубликовал соответствующее видео на своей странице в социальной сети Instagram. 38-летний уроженец временно оккупированного Симферополя отметил, что с большим уважением относится к своим соперникам.

"Моя слабость – я люблю людей. Я очень хорошо отношусь к моим оппонентом. Единственный соперник, которого я не люблю, это Марко Хук. Плохой парень. Этот чувак наговорил много плохих слов в адрес моей мамы. Слушайте, это ужасно и отвратительно", – сказал Усик.

Отметим, что украинец и немец встречались в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии. В сентябре 2017 года Усик победил соперника в Берлине техническим нокаутом, вынудив рефери остановить избиение хука за 45 секунд до конца 10-го раунда.

Как сообщал OBOZ.UA, российский промоутер Владимир Хрюнов выразил нелепое мнение о том, что объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик потерял мотивацию.

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