Непобедимый украинский боксер выиграл чемпионский бой нокаутом в первом же раунде. Видео

Украинский полутяжеловес Даниэль Лапин (10-0, 4 КО) завоевал пояс чемпиона WBA Inter-Continental. 26-летний киевлянин на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) досрочно победил португальца с мозабикскими корнями Октавио Пудивитра (9-2, 4 КО).

Уже с первых минут Лапин начал по-максимум использовать свое преимущество в антропометрии. Даниэль старался работать джебом, не подпуская соперника на ударную дистанции.

Развязка наступила за полторы минуты до конца 1-го раунда. Левый прямой украинца прилетел точно в глаз Пудивитру. Боец из Португалии взял колено, но Лапин продолжал избивать соперника. Бой остановил лишь рефери, присудив победу нашему соотечественнику техническим нокаутом.

Отметим, что Даниэль Лапин является протеже Александра Усика и младшим сыном 62-летнего Сергея Лапина - тренера Усика.

Как сообщал OBOZ.UA, в главном бою на шоу в Эр-Рияде Александр Усик подерется против Тайсона Фьюри. Уже известно как в Украине можно будет посмотреть трансляцию этой битвы. Также стало известно точное время начала шоу.

Отметим, что во время церемонии взвешивания Тайсон спровоцировал потасовку с Александром. При этом украинец эмоционально отреагировал на выходку оппонента.

Кроме того, перед боем Усик – Фьюри произошел инцидент с флагом Украины. Наш военный шел вместе с командой боксера, когда один из болельщиков агрессивно бросился в его сторону.

Накануне украинская студия дубляжа показала, о чем на самом деле общаются Усик и Фьюри, когда их никто не слышит.

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