Украинский чемпион мира по боксу проиграл титул, отправив соперника дважды в нокдаун. Видео

Временный чемпион мира WBC в первом среднем весе украинец Сергей Богачук (24-2, 23 КО) проиграл титул Верджилу Ортису (22-0, 21 КО) из США. Поединок на ринге Mandalay Bay Hotel & Casino в Лас-Вегасе (США) завершился раздельным решением судей 113-113, 114-112 и 114-112.

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Ортис уверенно начал поединок, демонстрируя преимущество в точности, мощности и ручной скорости, заметно превосходя оппонента в силовой борьбе. Американец действовал солиднее в защите, однако это не спасло его от нокдауна в 1-м же раунде. Его присудили после пересмотра повторов.

В 8-м раунде Верджил пропустил левый боковой и коснулся перчаткой канваса ринга. Судья отсчитал второй нокдаун. В ответ Богачук пропустил оверхэнд, устоял на ногах, но было заметно, что он потрясен.

Развязка наступила в чемпионских раундах. Украинец так и не смог подстроится к тому, что претендент постоянно менял стиль боя. На последних минутах боец из США вновь попал по украинцу оверхэндом.

Согласно статистике Богачук выбросил больше ударов, но Вирджил Ортис был точнее. Сергей нанес выбросил 832 удара (225 точных), в том числе 82/417 джебов и 143/415 силовых ударов.

Ортис выбросил 747 ударов, из которых 265 были точными. Также он выполнил 316 джебов (76 точных) и 431 силовой удар (189 точных).

Комментируя свое поражение 29-летний уроженец Винницы был немногословен.

"Хочу сказать лишь одно. Все видели сегодня этот бой. Тот, кто разбирается в боксе, тот понимает, что сегодня случилось. Знаю, что выиграл. Я сделал два нокдауна", – сказал украинец.

Как сообщал OBOZ.UA, Богачук завоевал свой титул 31 августа. 31 марта на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе 28-летний уроженец Винницы в 12-раундовом бою победил по очкам бывшего обладателя этого пояса американца Брайана Мендосу (22-4, 16 КО) - 118:110, 117:111, 117:111.

После этого наш соотечественник взял желто-синий флаг и выступил с мощной речью.

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