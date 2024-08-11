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Украинский чемпион мира по боксу проиграл титул, отправив соперника дважды в нокдаун. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
5,2 т.
Украинский чемпион мира по боксу проиграл титул, отправив соперника дважды в нокдаун. Видео

Временный чемпион мира WBC в первом среднем весе украинец Сергей Богачук (24-2, 23 КО) проиграл титул Верджилу Ортису (22-0, 21 КО) из США. Поединок на ринге Mandalay Bay Hotel & Casino в Лас-Вегасе (США) завершился раздельным решением судей 113-113, 114-112 и 114-112.

Видео дня

Ортис уверенно начал поединок, демонстрируя преимущество в точности, мощности и ручной скорости, заметно превосходя оппонента в силовой борьбе. Американец действовал солиднее в защите, однако это не спасло его от нокдауна в 1-м же раунде. Его присудили после пересмотра повторов.

В 8-м раунде Верджил пропустил левый боковой и коснулся перчаткой канваса ринга. Судья отсчитал второй нокдаун. В ответ Богачук пропустил оверхэнд, устоял на ногах, но было заметно, что он потрясен.

Украинский чемпион мира по боксу проиграл титул, отправив соперника дважды в нокдаун. Видео

Развязка наступила в чемпионских раундах. Украинец так и не смог подстроится к тому, что претендент постоянно менял стиль боя. На последних минутах боец из США вновь попал по украинцу оверхэндом.

Украинский чемпион мира по боксу проиграл титул, отправив соперника дважды в нокдаун. Видео

Согласно статистике Богачук выбросил больше ударов, но Вирджил Ортис был точнее. Сергей нанес выбросил 832 удара (225 точных), в том числе 82/417 джебов и 143/415 силовых ударов.

Ортис выбросил 747 ударов, из которых 265 были точными. Также он выполнил 316 джебов (76 точных) и 431 силовой удар (189 точных).

Украинский чемпион мира по боксу проиграл титул, отправив соперника дважды в нокдаун. Видео

Комментируя свое поражение 29-летний уроженец Винницы был немногословен.

"Хочу сказать лишь одно. Все видели сегодня этот бой. Тот, кто разбирается в боксе, тот понимает, что сегодня случилось. Знаю, что выиграл. Я сделал два нокдауна", – сказал украинец.

Украинский чемпион мира по боксу проиграл титул, отправив соперника дважды в нокдаун. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, Богачук завоевал свой титул 31 августа. 31 марта на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе 28-летний уроженец Винницы в 12-раундовом бою победил по очкам бывшего обладателя этого пояса американца Брайана Мендосу (22-4, 16 КО) - 118:110, 117:111, 117:111.

Украинский чемпион мира по боксу проиграл титул, отправив соперника дважды в нокдаун. Видео

После этого наш соотечественник взял желто-синий флаг и выступил с мощной речью.

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