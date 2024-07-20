Усик дал советы сборной Украины по боксу перед отъездом на Олимпиаду-2024. Видео

Чемпион WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) посетил расположение сборной Украины по боксу, которая проводит последние приготовления перед отправкой на Олимпиаду. Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Видео дня

На видео, которое выложило у себя в социальных сетях Федерация бокса Украины, видно, как Усик приветствует главного тренера Дмитрия Сосновского и боксеров, которые выступят на Играх-2024.

Кроме того, в ролик попал маленький отрывок беседы Усика с Александром Хижняком.

"Він тебе відчуває і чекає. Ти давиш, але повинен контролювати дистанцію", - сказав Усик.

"Треба битися до кінця. І все у нас буде. Це ми вже доказали, це ми вже бачимо і по ситуації, яка відбувається зараз", - добавил наш чемпион, обращаясь ко всем, присутствующим в тренировочном зале.

Отметим, что на боксерском турнире ОИ-2024 выступят три представителя Украины: Александр Хижняк (весовая категория до 80 кг) гарантировал участие в Олимпиаде на Европейских играх 2023, а Айдер Абдураимов (до 57 кг) и Дмитрий Ловчинский (свыше 92 кг) добились этого, победив на 2-м мировом Олимпийском квалификационном турнире 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Сосновскому не хватило аккредитации и он рисковал не поехать с командой на Олимпиаду.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!