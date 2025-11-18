Усик 11 словами прокомментировал лишение статуса абсолютного чемпиона мира. Видео

Легенда мирового спорта Александр Усик (24-0, 15 КО) впервые прокомментировал свое решение отказаться от защиты титула Всемирной боксерской организации (WBO). Наш соотечественник не стал объяснять причин такого радикального шага, который привел к лишению его статуса абсолютного чемпиона мира, но поблагодарил фанатов и функционеров.

Видео дня

Соответствующее видео Усик опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. Наш соотечественник отметил, что он всегда с гордостью носил пояс WBO, который он отобрал у британца Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) в сентябре 2021 года.

"Доброе утро всем. Спасибо WBO за то, что были со мной", – сказал Усик.

После отказа украинца от титула WBO объявила полноценным чемпионом организации британца Фабио Уордли (20-01, 19 КО).

30-летний англичанин добился этого права после того, как в октябре сенсационно нокаутировал новозеландца Джозефа Паркера (36-4, 23 КО) и завоевал временны пояс. Интересно, что после боя разгорелся допинговый скандал.

Отметим, что до этого Усик лишился звания сильнейшего боксера мира. Кроме того, наш соотечественник разозлил фанатов, которые потребовали лишить его чемпионских поясов.

Промоутер Александр Красюк жестко высказался о команде украинского супертяжа. Он также призывал боксера немедленно завершить карьеру.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный британский суперчемпион Леннокс Льюис высказался о завершении карьеры Александра Усика, дав совет нашему соотечественнику.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!