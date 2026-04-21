УПЛ против Первой лиги: чего ждать от полуфиналов самого непредсказуемого розыгрыша Кубка Украины?

Сегодня возвращается Кубок Украины. Уникальная ситуация, когда в финал могут выйти два клуба из УПЛ или соперники по Первой лиге. Этот сезон один из самых непредсказуемых в истории турнира, поэтому встает вопрос – кто из его участников действительно достоин побеждать на этой стадии? Рассказывает OBOZ.UA.

"Буковина" - "Динамо": ремонтада?

Положение в таблице: 1 место Первой лиги - 5 место УПЛ

Очные встречи: 0-0-1

Последняя игра: 1:4 (полуфинал Кубка Украины 24/25)

Эта пара самая удивительная, потому что именно так было год назад. В полуфинале Кубка 24/25 тоже сошлись "Буковина" и "Динамо", что для нашего футбола довольно интересное и редкое совпадение. И вообще, команда Первой лиги в полуфинале – это стандарт только последних времен. А вот дважды подряд – это эксклюзив. Тот матч был сложным для обеих сторон, черновчане отличились первыми и протянули до перерыва. Но затем Шовковский выпустил свою ударную силу, соперники скорее устали, чем киевляне на полную воспользовались. Разгром-камбэк случился всего за 19 минут с дублем Волошина.

Для "Буковины" настрой на игру особый: на выходных команда напрямую квалифицировалась в УПЛ. За 6 туров до конца чемпионата они насобирали 19 очков преимущества над "ЛБ" и зафиксировала также 12 очков отрыва от "Черноморца" в битве за титул. Это их первое возвращение в элиту за 32 года. Они не знают поражений с самого начала сезона во всех турнирах и хотят продолжить эту серию и в Кубке. Если вы раньше мало что слышали об этой команде, то надо знать, что в ее составе очень много игроков с опытом высшего дивизиона. Отдельно выделим Кожушко, Стасюка, Плаксу, Грушу и Пидлепенца. Ну и лучшего бомбардира Дахновского, у которого аж 13 голов в 23 матчах Первой лиги. А вот Бойчук, который забил "Динамо" год назад, травмирован.

А что для "Динамо"? Киевляне этот матч должны воспринимать как самый главный в сезоне. Чемпионские амбиции прибили в апреле двумя поражениями, еврокубковые желания тоже пока не в их руках. По итогам сезона дальше в ЛЧ едет только 1 место, в Лигу конференций 2 и 3. А вот Лига Европы попадет в руки победителя Кубка Украины. Бело-синие с начала сезона насобирали очень много поражений, поэтому сейчас от них ждут такой же заряженности, как против "Зари". С другой стороны, киевляне собственными руками выбросили из КУ "Шахтер", не мотивация ли? В эти выходные Костюк сказал, что команда была голодной к голам и выигрышам. Сами игроки не выделяют приоритетом какой-то один турнир, но мы понимаем, что для них это будет матч и за жизнь, и за евросезон.

Может ли "Буковина" выйти в еврокубки, если выиграет соревнования? Да, надо только подкорректировать несколько условий. Может ли "Динамо" выйти в еврокубки? Если решит свои проблемы – да. Сегодняшняя игра в почти зимних условиях проходит в Черновцах. Начало в 18:00 по Киеву.

"Металлист 1925" - "Чернигов": дебютные полуфиналисты

Положение в таблице: 4 место УПЛ - 12 место Первой лиги

Очные встречи: не пересекались

Завтра будет второй полуфинал и его легкость в том, что обе команды будут знать, против кого дальше будут играть. И хотя к прошлому матчу приковано больше внимания, этот нельзя не вспомнить. Ведь этот полуфинал – первый для обоих его участников. Как и их очное противостояние тоже дебютное.

"Чернигов" надо представлять реально: это команда амбиций, которая борется за выживание в Первой лиге. И на фоне этого они прогрессируют в Кубке – от вылета в первом круге на дебютный сезон и до все более новой стадии с каждым последующим годом. "Чернигов" шел к нынешнему полуфиналу на невероятном везении: минимально переиграли "Атлет", затем в 1/16 на регламентной ошибке поймали "Кривбасс", далее их продвинула техническая победа. Два следующих этапа – ничьи и проход после серии пенальти (против "Лесного" и "Феникса"). Тренер после четвертьфинала дал точную цитату:

Какие могут быть впечатления, когда ты выходишь в полуфинал с командой родного города? Когда ты здесь почти всю жизнь прожил, играл, как футболист, рос, как мальчик, направлял или тренировал ребят из соседнего района, соседнего подъезда, и сейчас с ними ты выходишь в полуфинал? - Валерий Черный, главный тренер "Чернигова"

Лучший бомбардир Новиков имеет только 6 голов при нестабильных выступлениях, да и сама команда забила только 23 мяча в 24 играх. Ее скованность в атаках заметна и по предыдущим результатам Кубка. Теперь придется показать новую философию и встретиться не просто с командой УПЛ, но и с претендентом на медали.

"Металлист 1925" продолжает битву на три фронта. Кроме УПЛ и Кубка, это еще и противостояние против "Динамо", которое продолжается везде. Для них кубковый триумф тоже сверхважен, потому что гарантирует еврокубки в тяжелом марафоне за еврокубковые места. С другой стороны, вспомните ли вы, что только год как вернулся в элиту? При такой игре это максимально непредсказуемый соперник. У подопечных Бартуловича есть феномен защиты, уже 5 подряд сухих игр. А вот лучший бомбардир – Итодо – забил лишь на 1 гол больше в этом сезоне. "Металлист 1925" проходил все стадии исключительно за 90 минут. Но напомним, что ничья сразу запускает серию пенальти. Готовы ли к ней оба клуба? Эту игру полуфинала на поле Ковалевки смотрите завтра, тоже в 18:00.