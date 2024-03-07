УАФ наказала клуб УПЛ за символический удар по мячу командира ВСУ

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) оштрафовал киевский футбольный клуб "Оболонь" за нарушение регламента. Как сообщил директор ФК "Оболонь" Александр Резниченко, им вменяется нарушение статьи 15 регламента УПЛ и статьи 42 дисциплинарных правил.

Резниченко рассказал, что 26 февраля поединок с "Черноморцем" был задержан из-за символического удара по мячу Героя Украины, который оборонял Ахтырку – полковника Дениса Дикого.

"Две минуты задержки было из-за команды "Черноморец", потому что они вышли из раздевалки с опозданием, и одна из-за этого удара", - цитирует Резниченко "Украинский футбол".

Дикому подарили футболку с автографами футболистов, мяч и шарф, с ним пообщался президент "Оболони". Матч завершился вничью 1:1.

"Благодаря таким героям мы можем играть в футбол в это сложное время, за что мы очень благодарны", – подытожил Резниченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году военнослужащая Евгения Яровик, которая выполнила первый символический удар на игре женской Высшей лиги Украины поразила своей красотой. Девушка занимает должность фельдшера и участвовала в боевых действиях.

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