Уникальный одновременный нокдаун на турнире ONE Championship собрал 1 млн просмотров за сутки. Видео

В Таиланде на турнире ONE Championship [вторая по значимости ММА-лига в мире после UFC] по кикбоксингу зрители стали свидетелями редчайшего момента, когда оба бойца отправили друг друга в нокдаун одновременно. Видео вызвало бурную реакцию у болельщиков и завирусилось в сети.

Видео дня

В бою сошлись Рамадан Ондаш и Чартпаяк Сакастун. На кону стоял контракт на сумму 70 тысяч фунтов стерлингов, и оба спортсмена с самого начала работали в высоком темпе.

Во втором раунде соперники нанесли точные удары навстречу — в результате оба одновременно упали на канвас.

Зрители сравнили происходящее с аниме Dragonball Z, а ролик с эпизодом мгновенно разошёлся по соцсетям. "Как Гоку и Вегета", — написал один из комментаторов. "Это безумие", — добавил другой.

Несмотря на равную борьбу, победу в итоге одержал Ондаш. Для Сакастуна это стало первым поражением в карьере.

За сутки клип в интернете собрал более 1 млн просмотров и тысячи лайков.

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