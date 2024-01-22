Умер украинский олимпийский чемпион по баскетболу

Легендарный украинский баскетболист Анатолий Поливода скончался в понедельник, 22 января. Олимпийскому чемпиону Игр-72 в Мюнхене было 76 лет.

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Об этом информирует официальный сайт Федерации баскетбола Украины. Поливоде за его короткую карьеру, которую ему пришлось завершить в 26 лет из-за синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта, покорилось немало достижений.

В 1964 году Анатолия пригласили в "Будивельник", с которым он стал чемпионом СССР, дважды выигрывал "серебро", еще дважды был бронзовым призером. В мае 1967 года он в составе сборной СССР выиграл чемпионат мира в Уругвае, а затем добыл первую из трех золотых наград чемпионатов Европы (1967, 1969, 1971).

Но главные его достижения были в составе олимпийской сборной СССР – бронза 1968-го и золото 1972 года. Именно на Олимпийских играх 1972 года Поливода провел фактически последний поединок – в полуфинале соревнований против Кубы.

За два дня до легендарного финала он пережил очередной серьезный приступ и за игрой наблюдал с трибун. Лишь через несколько лет врачи определят, что баскетболист страдает врожденным синдромом WPW, или синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта. Такой диагноз ставит под сомнение нормальную жизнедеятельность, не только профессиональные занятия спортом. Лишь в 1985 году Анатолий Иванович решился на операцию, которая частично облегчила его проблемы.

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