Умер легендарный украинский комментатор Сергей Савелий
Умер заслуженный украинский комментатор Сергей Савелий, сообщает "Суспильне.Спорт" со ссылкой на родственников покойного. Легендарному журналисту было 68 лет.
Более 40 лет Сергей Степанович работал на "Суспильном". Комментировал 12 Олимпийских играх с участием спортсменов независимой Украины. В том числе освещал первую в истории независимой Украины церемонию открытия Олимпиады – в 1994 году в Лиллехаммере.
Первым среди украинских спортивных журналистов получил награду AIPS (Международной ассоциации спортивной прессы) за работу на 10 Олимпиадах – уменьшенную копию олимпийского факела Лондона-2012.
Затем передал свою награду на временное хранение в музей НТКУ.
В 2015 году получил высшую награду АСЖУ (Ассоциации спортивных журналистов Украины) — приз имени Игоря Заседы "За честь и достоинство в спортивной журналистике".
Был вице-президентом федерации настольного тенниса Украины. Член президиума Ассоциации спортивной борьбы Украины. Почетный работник Национального телевидения Украины.
Сергей Савелий родился в селе Кулажинцы (Гребенковский район Полтавской области), где в 1972 году окончил среднюю школу. После обучение в МПТУ № 11 работал электросварщиком в Кременчуге. С 1973 по 1975 годы служил в армии в войсках правительственной связи.
В 1981 году окончил факультет журналистики КГУ. им. Шевченко. В юности увлекался вольной борьбой, стал серебряным призером чемпионата Полтавщины.
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