Умер бывший тренер киевского 'Динамо' и сборной России по футболу

В возрасте 85 лет умер Борис Игнатьев, входивший в тренерский штаб киевского "Динамо" и работавший в клубе в один из самых успешных периодов конца 2000-х. О смерти специалиста в ночь на 27 января сообщило агентство ТАСС со ссылкой на его супругу Ирину Игнатьеву.

По словам жены тренера, Борис Петрович скончался около часа ночи. Российские СМИ сообщают, что в последние годы он тяжело болел: в декабре 2024 года у Игнатьева был диагностирован рак желудка, а ранее он перенес сложную операцию, после которой состояние здоровья постепенно ухудшалось.

С января по май 2009 года, а затем с конца 2010-го по сентябрь 2012 года Игнатьев был помощником главного тренера команды Юрия Семина. В его обязанности входила работа с молодежью, анализ матчей и просмотр резервных составов.

В период совместной работы Семина и Игнатьева "Динамо" выиграло "золото" чемпионата Украины сезона 2008/09 и дошло до полуфинала Кубка УЕФА, что считается одним из лучших еврокубковых результатов клуба в современной истории.

Помимо киевского этапа, Борис Игнатьев возглавлял и тренировал ряд клубов, а также работал главным тренером сборной России по футболу с 1996 по 1998 год. Наиболее значительным достижением в его тренерской карьере стала победа юношеской сборной СССР на чемпионате Европы 1988 года.

Сообщается, что похороны Бориса Игнатьева планируют провести на Троекуровском кладбище в Москве.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле прошлого года Игнатьев резко раскритиковал президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино за недостаточную категоричность в отношении возвращения команд из РФ в соревнования. Слова функционера о том, что он надеется на завершение войны в Украине, специалист посчитал слишком расплывчатыми.

